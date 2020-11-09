Экономисты спрогнозировали, что доллар в ноябре опустится до 74 рублей Фото: REUTERS

Экономисты прогнозируют, что для рубля настало позитивное время. Американская валюта постепенно теряет свои позиции, на этом фоне российская валюта демонстрирует рост.

9 ноября в ходе торгов доллар потерял 23 копейки, а евро – 24 копейки. ЦБ официально заявляет курс на 10.11: доллар – 76,86, евро – 91,43 руб – это на 55-59 копеек ниже текущего.

Аналитики уверены, что в ноябре мы увидим значения гораздо ниже заявленных. По мнению заместителя руководителя ИАЦ «Альпари» Натальи Мильчаковой, на ослабление доллара влияют политическая неясность в США, непонятно, насколько затянется политика смягчения в стране.

- все это приведет к тому, что доллар будет по-прежнему слабеть. Рубль в ноябре может укрепиться до 75 руб. за доллар, однако в случае официального объявления Байдена президентом и жесткой риторики в адрес России со стороны нового президента рубль может снова вернуться на 79-80 рублей, — заключила Мильчакова в беседе с ФАН.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев дает более смелые прогнозы, он полагает, что доллар может упасть до отметки в 74 рубля.

- Мы видим, что нефтяные котировки превысили 40 долларов за баррель. Насколько устойчива эта тенденция, пока сказать сложно, это еще и психологический фактор — рынок после долгого периода негатива ищет поводы для оптимизма. Вероятнее всего, до конца текущего года рубль все же не превысит отметку 80 в паре с долларом и 93-94 — в паре с евро, — заключил Артем Деев.

А вот по мнению исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артема Тузова, до Нового года рубль, скорее всего, останется в широком диапазоне 76–80 в паре с долларом и 89–93 в паре с евро, рассказал он «Известиям».