Названа дата выпуска третьей российской вакцины от коронавируса

Массовое производство вакцины от коронавируса Центра Чумакова может начаться в феврале Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На сегодняшний день в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса. На подходе третий препарат, который разрабатывает центр имени Чумакова. Скорее всего, в массовый выпуск эта вакцина выйдет в феврале 2021 года. Об этом заявил генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов.

- Результаты уже завершенных доклинических испытаний подтверждают, что разработанная вакцина не содержит потенциально опасных консервантов, легка и безопасна в применении, эффективна и вызывает стойкий иммунный ответ против инфекционного заболевания COVID-19, - приводит его слова ТАСС.

Ишмухаметов добавил, что клинические испытания новой вакцины начались в октября 2020 года. Препарат испытывали на добровольцах в трех городах - Новосибирске, Кирове и Санкт-Петербурге.

Напомним, сейчас ситуация с коронавирусом в России остается очень напряженной. Непрекращающийся рост заболеваемости заметен в 33 российских регионах, в то время, как спад наблюдается только в четырех субъектах.