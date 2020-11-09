Чем кормить детей, чтобы улучшить иммунитет в пандемию, посоветовала педиатр Минздрава

ем кормить детей, чтобы улучшить иммунитет в пандемию, посоветовала педиатр Минздрава Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Педиатр Минздрава дала совет родителям, как обеспечить детям сбалансированный и правильный рацион во время пандемии. Многие школьники переведены на дистанционное обучение, на родители возложены дополнительные сложности: организовать правильное питание ученику, чтобы у него хватало сил на уроки и не снижался иммунитет.

Для того, чтобы создать правильный фундамент, необходимо ежедневно включать в рацион как можно больше молочной и кисломолочной продукции. В пользу данного совета говорят многие исследования, которые отражают важность данных продуктов.

- Использование молочных продуктов, особенно обогащенных пробиотиками — молока, кефира, всевозможных йогуртов, творога — улучшают показатели иммунного ответа, - комментирует «Ридусу» эксперт Всемирной организации здравоохранения, эксперт, главный педиатр Минздрава России в Северо-Западном федеральном округе, вице-президент Санкт-Петербургское отделение Союза педиатров России Елена Булатова.

Улучшение показателей иммунитета необходимо в первую очередь для того, чтобы противостоять сезонным заболеваниям и коронавирусной инфекции.

В данное время привычную норму потребления «молочки» нужно увеличить на 25%.