В Минздраве рассказали о новых профессиях в сфере медицины

В Минздраве рассказали о перспективных профессиях в системе здравоохранения Фото: Александр ГЛУЗ

В связи с переходом в цифровой формат в сфере здравоохранения вырос спрос на специалистов по медицинской аналитике. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Павел Пугачев.

«Сегодня нужны аналитики медицинских данных - это новая перспективная профессия, которая будет очень сильно востребована в ближайшее время», - цитирует замминистра «Российская газета».

По словам Пугачева, цифровые данные, которые сейчас копятся в базе, нуждаются в систематизации. В связи с этим в сфере медицины нужны люди, которые смогут работать с большими объемами информации.

Новым сотрудникам предстоит брать информацию не только из электронных карт пациентов, но и с медицинских устройств, различного оборудования, а затем строить математические модели и на их основе прогнозировать вероятность развития у пациентов тех или иных заболеваний.

Замминистра подчеркнул, что это поможет врачам ставить более точные диагнозы и спасать больше жизней.

Напомним, ранее эксперты перечислили профессии, которые обеспечивают стабильный доход в пандемию. В первую очередь, специалисты порекомендовали обратить внимание на все вакансии в формате онлайн: поддержка, цифровые решения, IT, удаленные продажи или дистанционное обучение, передает Москва 24.