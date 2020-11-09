Роборуку для одиноких мужчин создали в Японии

Специалисты считают, что их изобретение поможет людям чувствовать себя менее одинокими

Изобретатели из Университета Гифу в Японии придумали роборуку, которая может сжимать ладонь в момент грусти. Таким образом они решили помочь мужчинам избавиться от чувства одиночества, пишет «Популярная механика».

Изобретение получило название Osampo Kanojo, дословно переводится, как «моя девушка на прогулке».

Прототип роборуки повторяет ладонь человека, а также имеет аромат шампуня. Крепится роботизированная ладонь чуть ниже локтя. Роборука максимально реалистична и может даже потеть.

Специалисты считают, что их изобретение поможет людям чувствовать себя менее одинокими, особенно в период пандемии. Ведь дружеское рукопожатие поднимает настроение. Если роборука станет популярна среди покупателей, инженеры создадут прототип и мужской руки.