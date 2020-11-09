Якутский Бердигестях стал первым российским селом с собственным дизайн-кодом

Фото пресс-службы Главы республики Якутия

Работа по благоустройству села Бердигестях в Якутии началась еще в 2019 году. В новых реалиях, когда повышается качество жизни, меняются запросы населения и требования к среде, мало только строить объекты. Важно, чтобы города и села развивались комплексно, а среда отвечала современным стандартам. Глава республики Айсен Николаев понимая, что задачи требуют новых подходов, поручил применить нестандартные способы в развитии села Бердигестях в рамках подготовки к XXI Спартакиаде по национальным видам спорта «Игры Манчаары» в 2021 году в Горном районе.

Дизайн-код помогает грамотно организовать пространство, подойти к благоустройству комплексно - сделать территорию привлекательной в рамках единой уникальной концепции и задать тон экономическому развитию. Стоит отметить, что грамотное социально-экономическое развитие села или города невозможно без территориального планирования, архитектурно-градостроительной политики, учета пожеланий населения и, как итог, обеспечения комплексных системных изменений во всех сферах. Успех в этой области зачастую зависит от слаженной работы администрации села и района, главного архитектора района и Управления архитектуры.

Дизайн-код всегда создается с учетом мнения людей, ведь именно им жить в этом селе или городе. На основе исследований создается фирменный символ – это то, с чем ассоциируется определенный населенный пункт. В ходе обширной работы символикой Бердигестяха была определена сосна (Бердигестях в переводе с якутского - маленькие сосны).

Фото пресс-службы Главы республики Якутия

На основе выбранного жителями символа сосны созданы фирменные знаки, элементы навигаций и малых архитектурных форм. В настоящее время в соответствии с дизайн-кодом идет работа над стадионом с трибуной на 1000 мест и с мобильными трибунами на 3000 мест, многофункциональным спортивным залов, спортивными площадками, стрелковым комплексом с интернатом на 50 мест, ипподромом с трибуной на 1500 мест, сквером «Эйэ», набережной реки Матта, пешеходного перехода на стадион, сквера с арт-объектом, школы на 550 мест, застройки квартала «Сэргэлээх», автобусных остановок и навигационных указателей. Одной из задач властей было связать между собой строящиеся объекты, чтобы объединить в единый комплекс в одном стиле.

Например, набережная реки Матта станет связующим звеном между селом и парком. Здесь будет игровая зона для детей, беседка в зоне отдыха, смотровая вышка, также запланированы берегоукрепительные работы габионными конструкциями. А дизайн моста соответствует брендубку.