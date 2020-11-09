Карабахские власти подтвердили утрату контроля над Шуши

Карабахские власти подтвердили утрату контроля над городом Шуши. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Карабахские власти подтвердили утрату контроля над городом Шуши.

Они опасаются, что под угрозой Степанакерт, азербайджанские силы уже на подступах к городу, сообщает ТАСС.

«К сожалению, мы вынуждены признать, что череда неудач всё еще преследует нас, и город Шуши полностью вне нашего контроля», — сообщил пресс-секретарь главы НКР Ваграм Погосян в понедельник, 9 ноября в своем Facebook.

Напомним, что 30-летний конфликт в Карабахе развязался с новой силой 27 сентября.

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в начале военных действий.

Власти двух стран объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Страны ОБСЕ настоятельно просили сесть враждующие стороны за стол переговоров. Так, по инициативе России 9 октября была собрана консультация с участием МИД Армении и Азербайджана.

Страны договорились о перемирии 10 октября, но ни одна из сторон не выполнила условие. Позднее США и Франции предприняли попытки примирить стороны, но и они не увенчались успехом. Бои на линии Карабаха продолжаются до сих пор.