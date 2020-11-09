Дзюбу жаль, но сам виноват: Милонов оценил решение не вызывать футболиста в сборную после секс-скандала

Скандальное видео с Артемом Дзюбой оказалось слито в Сеть недоброжелателями Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат Госдумы Виталий Милонов посочувствовал футболисту Антему Дзюбе, которого отстранили от игр в составе сборной страны. Причиной столь жесткого решения стало интимное видео спортсмена, которое оказалось в Сети.

Парламентарий отметил, что сочувствует игроку «Зенита», но при этом последний сам виноват в сложившейся ситуации. Особенно Милонов отметил морально-нравственные качества отечественных футболистов.

- Люди, которые получают столько денег, точно не могут быть моральными и нравственными. Были бы такими, отдавали бы деньги на благотворительность. Причем существенную часть, а не покупали бы себе золотые Bentley, - рассуждает депутат.

Не стоит забывать, что сборная – это честь и гордость страны и участники должны иметь соответствующий облик.

- То, что случилось с Дзюбой – трагичная случайность, в которой он сам виноват. Мне искренне жаль его. Он виноват, что такие видео снимает, но не виноват, что его вскрыли, — сказал Милонов в беседе с Пятым каналом.

По мнению Виталия Милонова, стоит отыскать тех, кто сделал подлость и предоставить в распоряжение нападающего петербургской команды.

А всем публичным людям депутат напомнил, что к их частной жизни повышенное внимание.

- Нужно найти негодяев и отдать Дзюбе. Отдать и через час забрать их тушки. Ну, потому что так нельзя. Есть право на частную жизнь, на ее неприкосновенность. Это конституционное право, кстати, — заключил Милонов.

Ранее эксперт предположил, как интимное видео футболиста могло оказаться в сети, пишет газета "Известия".