Венский террорист встречался с единомышленниками из Швейцарии и ФРГ перед атакой

Венский террорист встречался с единомышленниками из Швейцарии и ФРГ перед нападением на людей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава генеральный дирекции по общественной безопасности Австрии (структурное подразделение МВД) Франц Руф заявил, что венский террорист перед атакой встречался в австрийской столице с единомышленниками из Германии и Швейцарии.

"В Вене была встреча обсуждаемых лиц из Германии и Швейцарии, но на этой встрече у будущего террориста присутствовали и лица, которые в ходе расследования окружения были задержаны. Встречался широкий круг лиц, некоторые ночевали, остальные уехали", - заявил Руф на пресс-конференции.

При этом точное количество участников встречи он не назвал, сообщает РИА новости.

Напомним, что на прошлой неделе, вечером 3 ноября, в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой. Власти Австрии охарактеризовали происшествие, как теракт. В результате стрельбы погибли четыре человека, 22 получили ранения. Нападавший убит сотрудниками полиции при попытки скрыться с места происшествия.

По данным МВД Австрии, он являлся сторонником группировки "Исламское государство*" (ИГ*, запрещена в РФ).

Позднее полиция Австрии раскрыла данные преступника - 20-летний албанец Куйтим Фейзулай. Его семья перебралась в Вену из города Тетово в Северной Македонии в 2019 году.

Ранее он пытался примкнуть к ИГ*, но был задержан и приговорен к 22 месяцам.

В 2019 году 5 декабря его выпустили условно-досрочно, так как он попал под действие привилегий по закону о суде по делам молодежи.