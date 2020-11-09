Россияне рассказали, каким видят свой основной источник дохода на пенсии

Россияне назвали достойной пенсию в размере 40 тысяч рублей Фото: Иван ВИСЛОВ

Треть россиян считают, что основным источником их дохода на пенсии все равно будет оставаться работа или подработка. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса SuperJob.

«27% в качестве основного источника дохода на пенсии указали работу или подработку. Каждый четвертый рассчитывает в большей мере на государственную пенсию – 25%. 12% россиян основой своего благосостояния в будущем назвали личные сбережения, два процента рассчитывают на помощь детей. Еще 3% в качестве источника дохода в почтенном возрасте указали вложения в НПФ», - цитирует данные исследования «Российская газета».

При этом отмечается, что на государственную пенсию чаще рассчитывают люди в возрасте старше 45 лет, таких респондентов набралось 32%. А вот те, кто в настоящее время имеют высокий доход, чаще рассчитывают на собственные сбережения.

В среднем, россияне считают, что достойная пенсия должна составлять около 40 тысяч рублей. При этом пожелания мужчин чуть выше, чем у женщин.