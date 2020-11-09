Pfizer и BioNTech объявили об успешном испытании вакцины от COVID-19. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Немецкая компания BioNTech и американский фармацевтический холдинг Pfizer сообщили об успешном испытании вакцины от коронавирусной инфекции. Информацию опубликовал сайт Pfizer.

Во время третьего этапа клинических испытаний новый препарат дал высокую эффективность.

«Вакцина-кандидат оказалась более чем на 90% эффективна в предотвращении COVID-19 <…> в первом промежуточном анализе эффективности», — говорится в релизе компании.

Глава фармацевтического гиганта Альберт Бурла подчеркнул, что сегодня великий день для науки и человечества.

Уже в этом году до 50 миллионов доз вакцины могут поступить в медицинские учреждения, а в 2021-м производители обещают довести их количество до 1,3 миллиарда.

Напомним, что ВОЗ объявила о пандемии коронавируса 11 марта. За все время в мире зафиксировано свыше 48 миллионов больных коронавирусом.

В августе президент России Владимир Путин заявил о том, что российские ученые первыми смогли зарегистрировать вакцину от коронавируса. «Спутник V» успешно прошел все испытания.