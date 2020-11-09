МЧС: В Москве ожидается сильный ветер и гололедица

В Москве ожидается сильный ветер. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МЧС России предупредил, что в ближайшие часы в столичном регионе ожидается сильный, порывистый ветер.

По прогнозам синоптиков в период с 21 часа 9 ноября до 18.00 следующего дня порывы ветра могут достигать 17 м/с, местами гололедица.

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России по городу Москве рекомендует жителям города и гостям столицы находясь на улице, обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и деревья.

Автовладельцев МЧС просит по возможности оставаться дома или, управляя автомобилем, соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию на дороге, а также избегать резких маневров.

«Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций», - сказано в сообщении спасателей.

Ранее синоптики говорили о том, что в центральный регион страны придет похолодание.