Не надо никуда ехать: Загрузить документы для подтверждения дохода можно через смартфон

Получить деньги взаймы стало еще проще. Теперь все документы можно загрузить в мобильном приложении банка. ПСБ запустил подобный сервис для своих клиентов. С его помощью можно отправить в банк весь комплект документов, который требуется для получения одобрения. Ходить для этого в отделение банка больше не нужно.

Алгоритм довольно просто. Заполняете онлайн-заявку, получаете предварительное одобрение, выбираете возможные варианты и загружаете из памяти телефона фотографии всех нужных документов. В банке проведут проверку. И если примут положительное решение, то клиенту останется только подписать кредитный договор электронно-цифровой подписью. Через несколько минут деньги будут на счете.

- Мы стремимся предложить своим клиентам не только привлекательные ценовые условия по кредитным продуктам, но и сделать максимально простым и быстрым сам процесс получения кредита. В 2018 году ПСБ запустил возможность оформления кредита наличными по онлайн-заявке, и эта услуга стала у клиентов одной из самых популярных, поскольку значительно экономит их время. Новый сервис позволяет клиентам получить кредит без единого визита в офис банка. Все документы, необходимые для одобрения кредита, можно загрузить через мобильное приложение в любое удобное время. Сегодня такая услуга обретает особую актуальность, поскольку позволяет людям реже посещать общественные места, - говорит Юлия Михайловская, директор по развитию продаж в цифровых каналах ПСБ.

Цифровое подтверждение дохода сейчас используется только при онлайн-оформлении кредитов наличными. Но в скором времени сервис будет действовать при получении всех кредитных продуктов.