Врач указала на серьезные проблемы со здоровьем у Джо Байдена Фото: REUTERS

Врач, старший научный сотрудник отдела неврологии и клинической нейрофизиологии МГМУ им. Сеченова Элен Мхитарян указала на явные проблемы со здоровьем у кандидата в президенты Соединенных Штатов Джо Байдена.

По мнению эксперта, политик имеет нарушения по части невралгии и ему не помешает нейропсихологическое тестирование.

Примеров, где Джо Байден нелепо оговаривается, много. Однажды он перепутал сестру с супругой по время выступления перед избирателями.

В 2012 году заявил, что «знал восемь президентов, трое из которых очень близки». А 3 августа во время дебатов произнес целую речь из несвязанных между собой фраз. У многих закрадывается мысль о слабоумии возможного главы США.

- Судя по поведению, я могу сразу сказать, есть реальная проблема. Но какая, сказать крайне сложно. Его нужно обследовать, проводить нейропсихологическое тестирование. Это даст возможность узнать, что у него происходит. Это выражается и в путанице слов. Он наверняка обследован, просто нам об этом никто не говорит. Нужно ждать и наблюдать, — пояснила Элен Мхитарян в беседе с ФАН.

Она также отметила, что проблемы политика могут быть не связаны с его возрастом.

Ранее депутат, сенатор, американист и политолог оценили, как победа демократа может отразиться на отношениях с Россией, санкциях и курсе рубля, сообщает телеканал "360".