В Чувашии фермерам дали гранты

Солидную господдержку на общую сумму 1 миллиард 287 миллионов рублей за восемь лет получили 458 фермеров региона. Это 33 % от общего количества зарегистрированных крестьянских (фермерских) хозяйств. Об этом стало известно из сообщения министра сельского хозяйства Чувашской Республики Сергея Артамонова на совещании в Доме Правительства.

Сельское хозяйство двигает регион вперед. Развитие фермерства - это очень перспективная точка роста всей территории в целом. Это дополнительные рабочие места и – как следствие - улучшение качества жизни населения. По данным местных аналитиков, сейчас каждый третий на селе работает у фермера. Поэтому чем больше фермерских хозяйств, тем всем лучше.

Личную инициативу граждан следует поощрять, считает глава региона Олег Николаев. Очень важно чаще и больше рассказывать о возможных мерах поддержки тех, кто желает попробовать свои силы на аграрном поприще. Многие этого не знают и боятся браться за дело, не чувствуя за собой надежного тыла, не имея опыта или достаточных средств и знаний.

А ведь между тем в настоящий момент можно получить любую поддержку по всем вопросам – предоставляются бесплатные профессиональные и юридические консультации, материальная помощь, пособляют техникой и в переработке сельхозпродукции, оказывают сопровождение на всех этапах ведения малого бизнеса.

«Понятно, все не будут готовы, но если мы из 100 человек одного выявим, который будет готов и изъявит желание инициировать проект, то это можно считать успехом. А если этот процесс пойдет, то на следующий год появятся новые. Обращаю на это внимание и просил бы поработать», — сказал Олег Николаев.

Напомним, что в Чувашии активно поддерживается и сельскохозяйственное кооперативное движение. Так, из 99 зарегистрированных на территории республики кооперативов за четыре года гранты на сумму 369 миллионов рублей получили 14.