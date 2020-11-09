Эксперт спрогнозировал, когда восстановится рынок труда Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Счетной палате прогнозируют, что к концу 2020 года ситуация на рынке труда начнет восстанавливаться. Это произойдет благодаря «хоть и медленному», но подъему экономики и поддержке, которое государство оказывает для сохранения занятости.

В августе число безработных достигло 4,8 млн, что составляет более 6% от трудоспособного населения. Согласно прогнозу Минтруда, уже в ноябре число безработных должно снизиться до 3,2 млн, а в декабре до 3 млн.

В свою очередь кандидат экономических наук, доцент Департамента прикладной экономики НИУ ВШЭ Владимир Карачаровский отметил, что основной инструмент управления безработицей – создание рабочих мест. Этой процедурой должно заниматься государство.

- Средства можно направить во многие сферы, запустив на местах активный рост вакансий. При таком раскладе число безработных будет снижаться, - отметил эксперт в беседе с ОТР.

Ранее Счетная палата сообщила об увеличении темпов естественной убыли населения в России св 2020 году. От части возросший уровень смертности связан с коронавирусной инфекцией, - сообщает телеканал "360".