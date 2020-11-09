Пашинян: Бои за Шуши продолжаются

Никол Пашинян заявил, что бои за карабахский город Шуши продолжаются. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что бои за город Шуши продолжаются.

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян, в свою очередь, рассказал, что военные действия идут по всей линии фронта, сообщает РИА Новости.

Несколькими часами ранее пресс-секретарь президента непризнанной НКР Ваграм Погосян в своем социальном аккаунте заявил, что Вооруженные силы НКР потеряли контроль городом Шуши. При этом информация не была подтверждена Минобороны непризнанной республики.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев накануне заявил, что армии удалось занять этот город и еще более двадцати поселений в Нагорном Карабахе. Но в Минобороны Армении опровергнули эту информацию. Там также сообщали об отражении атак в направлении населенных пунктов Мартуни, Мартакерт и Тагавард.

Напомним, что бои за Нагорный Карабах возобновились 27 сентября. Армения и Азербайджан уже на протяжении 30 лет конфликтуют из-за территориального вопроса.

Напомним, что в 1988 году Нагорный Карабах вышел из состава Азербайджанской ССР.