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Экономика

Россияне хранят дома почти 12 триллионов рублей

Объем наличных за 10 месяцев вырос почти на треть
Елена АКИМОВА
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Россияне хранят дома почти 12 триллионов рублей

Россияне хранят дома почти 12 триллионов рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Россияне стали меньше доверять банкам и стараются хранить сбережения дома. Объем наличных на руках вырос с начала 2020 года почти на треть и составил 12 триллионов рублей.

Экономисты объясняют: многие опасаются оставлять деньги на счетах в банках, влияет нестабильный курс, политическая ситуация.

Специалисты настаивают, что никаких поводов для реального беспокойства пока нет.

- Отечественная банковская система имеет значительную подушку безопасности и начинать разговор о гипотетических рисках для финансовой системы рано, - комментирует «Известиям» Василий Заблоцкий, президент СРО «Национальная финансовая ассоциация».

Тем не менее, отток денег во время кризиса никого не удивляет, это типичное поведение людей в сложные времена, причем не только в России, но и в странах с более высоким уровнем жизни: США, Германии, Франции, Канаде, Италии, Испании, Австралии и Бразилии.

- Отток денег спровоцировала низкая ключевая ставка ЦБ, инфляция порой превышает процент по вкладам. Вторая причина - за 10 месяцев текущего года рубль упал на 30%, хранить деньги во вкладах стало невыгодно, - считает руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Ранее эксперты предположили, до каких значений может вырасти доллар уже в ноябре. американская валюта постепенно теряет свои позиции, пишет ФАН.