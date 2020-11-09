Фото с места крушения Ми-24 над Арменией 9 ноября 2020 опубликованы МЧС

Российский Ми-24 был сбит ПЗРК. Фото: МЧС Армении.

МЧС Армении опубликовало фото с места крушения Ми-24 над Арменией. В понедельник 9 ноября 2020 года в 18:39 в Араратский региональный кризисный центр поступила тревога о том, что российский вертолет МИ-24 разбился в ущелье, ведущем из села Ерасх в село Паруйр Сяк.

На место происшествия выехала оперативная группа районного спасательного управления МЧС, три пожарные команды из пожарно-спасательных отрядов.

Выяснилось, что российский вертолет Ми-24 разбился на правом полевом участке 2-го км автодороги Ерасх-Паруйр Сяк и взорвался.

На борту российского вертолета находилось три человека, выжил один. Фото: МЧС Армении.

По предварительным данным, погибли двое пилотов, один выжил и доставлен с ранениями средней степени тяжести в войсковую часть. Ему оказывается медицинская помощь, сказано на сайте Минобороны Армении.

Ранее от Министерства обороны России поступило подтверждение о том, что российский военный вертолет Ми-24 был из ПЗРК и упал на территории Армении.