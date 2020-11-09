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Политика

Силового решения конфликта в Карабахе не существует, заявила Захарова

Представитель МИД РФ добавила, что Москва использует все возможности для того, чтобы стороны сели за стол переговоров
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Захарова заявила, что силового решения конфликта в Карабахе не существует

Захарова заявила, что силового решения конфликта в Карабахе не существует

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва делает все возможное для того, чтобы стороны конфликта в Карабахе сели за стол переговоров, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

- Я могу сказать, что Россия планирует более активно участвовать не в конфликте, а в его урегулировании. В данном случае, честно говоря, мне кажется, Россия очень активно участвует в его урегулировании. Как вы знаете, проходят дипломатические контакты и усилия на протяжении всего этого времени, как только конфликт перешел опять в горячую фазу, - сказала она в эфире радио "Эхо Москвы".

Захарова подчеркнула, что силового решения конфликта в Карабахе не существует. Москва не разделяет точку зрения Анкары по этому вопросу.

Ранее стало известно о том, что российский вертолет потерпел крушение в Армении. Он был сбит из зенитно-ракетного комплекса у границы Армении и Азербайджана. В результате крушения два члена экипажа погибли, один выжил. С травмами средней тяжести его доставили на аэродром базирования.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе