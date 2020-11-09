Эпидпорог по ОРВИ превышен в 47 субъектах РФ Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Эпидемический порог заболеваемости ОРВИ превышен в 47 регионах России. В основном болеет взрослое население, люди стали обращаться к врачам по поводу простуд в три раза чаще.

Среди респираторных инфекций в России сейчас циркулируют вирусы негриппозной этиологии: в основном рино- и аденовирусы.

- Эпидпороги по ОРВИ превышены в 47 субъектах РФ. Случаи заболевания гриппом пока не зарегистрированы, - рассказал "Известиям" замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Заболеваемость гриппом обычно фиксируется в декабре. В настоящее время прививки от заболевания сделали 34% населения страны.

Тяжелая форма ОРВИ также возможна, как и тяжелая форма гриппа или коронавируса, и также вызывает внебольничную пневмонию. Соответственно, пациент с ОРВИ тоже может попасть в больницу.

Врачи полагают, что под некоторыми случаями ОРВИ может скрываться коронавирус.

- Люди, которые переносят COVID-19 в легкой форме, уверены, что болеют ОРВИ и не спешат сдавать тесты. Тем более, симптомы заболеваний похожи, - отметил гендиректор лаборатории ДНКОМ Андрей Исаев.

Сейчас в России тестируется вакцина от коронавируса "Спутник V". Панируется, что массовая вакцинация может начаться уже в конце зимы, сообщает телеканал "360".