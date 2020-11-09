Фото: МЧС России

В рамках борьбы с коронавирусом МЧС России передало гуманитарную помощь населению Афганистана. Доставка запланирована рейсом афганской авиакомпании из Москвы 9 ноября.

В состав гуманитарного груза входят средства индивидуальной защиты, медицинские изделия и дезинфицирующие средства.

Напомним, в октябре российская сторона уже оказывала аналогичную помощь некоторым странам: Республикам Ангола и Кабо-Верде, в сентябре - Центральноафриканской Республике, Республикам Конго и Зимбабве, а в июле – Республикам Казахстан и Киргизия.

Сейчас ситуация с коронавирусом во всем мире остается неспокойной. Общее число заражений возросло до 50 миллионов человек. За все время пандемии скончались 1 253 110 пациентов, вылечились более 32 миллионов. Больше всего зараженных, по-прежнему в США. Затем следуют Индия и Бразилия. Россия же сейчас находится на четвертом месте.