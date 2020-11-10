В 2020 году реагентов в Москве закупили меньше, чем обычно

Город надо содержать в работоспособном, безопасном состоянии Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Столичные власти в этом году уменьшили расходы на закупку противогололедных материалов. Об этом в эксклюзивном интервью радио "Комсомольская правда" (97,2 FM) заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

– Этой зимой в основном используем реагенты, оставшиеся с прошлого года, - сказал Петр Бирюков. - Цифра доходит примерно до 70%. Остальные 30% докупили. Потому что рассчитывать на совсем теплую зиму не приходится.

По его словам, коммунальным службам столицы надо быть готовыми к работе в таких климатических условиях, в которых находится Москва.

- У нас ежегодно зимой бывает от 60 переходов температуры через нулевые отметки, - объяснил глава Комплекса городского хозяйства. - Город надо содержать в работоспособном, безопасном состоянии.

Полную версию эксклюзивного интервью заместителя мэра Москвы читайте на kp.ru и слушайте во вторник, 10 ноября, в 13.00 мск на радио "Комсомольская правда" (97,2 FM).

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