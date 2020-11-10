Москвичи собрали более 600 тысяч тонн вторсырья для переработки

За девять месяцев этого года при сортировке было выделено и направлено на переработку более 600 тысяч тонн вторсырья Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чистые бумагу и пластик - в синий контейнер, объедки и грязные тряпки - в серый. В Москве набирает обороты раздельный сбор мусора. Желающих поучаствовать становится все больше.

«За девять месяцев этого года при сортировке было выделено и направлено на переработку более 600 тысяч тонн вторсырья, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Это в 1,5 раза больше, чем за те же месяцы прошлого года. Увеличение доли собранного вторсырья еще раз подтверждает, что выбранная в столице стратегия по решению вопроса с бытовыми отходами эффективна».

Напомним, программу раздельного сбора мусора столица запустила с 1 января этого года. Во дворах жилых домов и около социальных учреждений, например, школ и детсадов поставили более 22 тысяч контейнерных площадок. На них появились 60 тысяч синих и серых баков для сортировки мусора. Каждый контейнер помечен пиктограммой и надписями, объясняющими правила разделения отходов. Их забирают разные мусоровозы с такими же цветами и надписями на борту.

«Главная задача на первом этапе - сделать процесс раздельного сбора мусора максимально удобным, именно поэтому была выбрана простая двухконтейнерная система, - подчеркнул Петр Бирюков. - Все просто: синие контейнеры предназначены для вторсырья, серые - для пищевых и загрязненных отходов».

По его словам, первые хорошие результаты программы показывают интерес москвичей к сортировке мусора и готовность активно в ней участвовать.

Столичные власти ожидают, что к концу 2020 года цифра выделяемого на сортировках вторсырья в Москве может вырасти до 800 тысяч тонн и даже больше. Конечно, если в синие контейнеры будут чаще кидать именно чистые отходы.

«Чем больше людей полностью перейдет на раздельный сбор, тем больше будет вторсырья, которое отправится на переработку, а объем бытовых отходов для захоронения на полигонах будет сокращаться, - подчеркнул Петр Бирюков. - Это, безусловно, окажет позитивное влияние на экологическую обстановку».

Подробнее о программе - на портале мэра Москвы.