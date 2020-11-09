Трамп уволил министра обороны США Марка Эспера

Марк Эспер отправлен Трампом в отставку. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Дональд Трамп отправил в отставку главу Пентагона Марка Эспера.

Он объявил о назначении главы Национального центра по борьбе с терроризмом Кристофера Миллера исполняющим обязанности министра обороны.

"Крис отлично справится! Марк Эспер был смещен. Хотел бы поблагодарить его за службу", — написал Трамп в своем Twitter.

Последние месяцы в СМИ неоднократно появлялись слухи о том, что Марк Эспер собирается подать в отставку.

Напомним, что в США 3 ноября прошли выборы президента США. Представитель демократической партии Джо Байден заявил, что после подсчета голосов в Пенсильвании он становится лидером гонки и претендует на кресло главы Белого дома.

Действующий президент Дональд Трамп сказал, что Байден досрочно назвал себя победителем. Штаб Трампа создал создал комиссию по защите выборов.