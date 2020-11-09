Самолёт из Москвы вернулся в аэропорт Шереметьево из-за угрозы взрыва. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самолет из Москвы, совершавший рейс в Петропавловск-Камчатский 9 ноября, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за угрозы взрыва. Об этом сообщил источник ТАСС.

"В аэропорт "Шереметьево" вернулся самолет рейса Москва – Петропавловск-Камчатский из-за неадекватного пассажира и угроз о "минировании", - сказал собеседник агентства.

Один из пассажиров, во время полета, угрожал стюардессам взорвать судно.

О неадекватном пассажире сообщили капитану самолета. Он принял решение развернуть лайнер и запросил экстренную посадку у диспетчеров.

Лайнер сел в аэропорту Шереметьево, его досмотрели специалисты и кинологи с собаками, выяснилось, что угроза взрыва оказалось ложной.

Всего на борту воздушного судна находились 224 человека.

Пассажир, устроивший на борту панику, был задержан. На данный момент сотрудники спецслужб не распространяют информацию о его личности.