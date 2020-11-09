Полиция Тбилиси задержала демонстрантов, пытавшихся разложить дрова у здания парламента. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Тбилиси полиция задержала активистов неправительственной организации "Стыдно" за то, что они пытались принести дрова к зданию парламента, где собираются ночевать. Об этом в понедельник сообщили представители этой организации.

"Полиция задерживает невинных активистов лишь за то, что они пытались принести дрова", - заявил один из членов НПО журналистам, передает РИА Новости.

Руководитель патрульной полиции Важа Сирадзе считает, что дрова и разжигание костра могли нанести реальную угрозу здоровью и жизни населения.

О том, сколько человек задержано, пока неизвестно.

В Грузии с понедельника, 9 ноября, с 22:00 до 05:00 вводится ограничение на передвижение в связи с коронавирусной инфекцией. На прошлой неделе зафиксировано рекордное количество заразившихся. В связи с этим власти страны ввели крайние меры. Но при этом отмечено, что о комендантском часе речи не идет.

Часть митингующих, которые провели очередную акцию протеста возле парламента с требованием назначения новых выборов, заявили, что не собираются расходиться несмотря на требования полиции.