Армения посмертно наградит российских пилотов Ми-24

Армения посмертно наградит пилотов Ми-24. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 9 ноября, Министерство обороны Армении выразило глубокие соболезнования Министерству обороны РФ в связи с гибелью троих пилотов сбитого сегодня на территории Армении вертолета Ми-24 и заявило, что посмертно представит их к наградам.

«Российские летчики с болью погибли при исполнении союзнических обязанностей по обеспечению безопасности Республики Армения, поэтому с согласия Министерства обороны РФ они посмертно будут представлены к государственным наградам Республики Армения», - сказано в сообщении.

Также ведомство выразило соболезнования родным и близким российских летчиков.

Напомним, что в понедельник, 9 ноября, российский вертолет Ми-24 был сбит ошибочно ПЗРК Азербайджана. Баку признало факт происшествия.

На борту российского военного судна находились трое летчиков. Двое погибли, один выжил и находится в состоянии средней степени тяжести. Ему оказывается медицинская помощь.