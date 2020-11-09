Валентин Тепляков вел активную творческую деятельность. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Умер актер Валентин Тепляков - заслуженный деятель искусств РФ, педагог. Он скончался в понедельник, 9 ноября, на 70-м году жизни, сообщается на сайте Института театрального искусства имени Иосифа Кобзона.

"9 ноября 2020 года мы потеряли нашего драгоценного и горячо любимого заведующего кафедрой драматического искусства, заслуженного деятеля искусств РФ, профессора нашего института – Валентина Васильевича Теплякова. Наш коллектив понес огромную утрату - после тяжелой болезни из жизни ушел очень хороший и востребованный человек, великий режиссер и педагог", - говорится в сообщении.

Соболезнования также выразил ГИТИС, отметив, что Тепляков большую часть творческой жизни отдал студентам. Он преподавал больше 30 лет.

Валентин Тепляков родился в 1951 году. Он закончил театральное училище имени Щепкина.

С 1989 года Тепляков преподает в ГИТИСе. В 1991 году он был назначен деканом актерского факультета.

Валентин Тепляков вел активную творческую деятельность и за рубежом. Так, он поставил пьесу "Три сестры" в Национальном театре Сервантеса в Буэнос-Айресе, пьесу "Иванов" на хинди в Нью-Дели.

Он был руководителем филиала ГИТИСа в Дании, и вел театральные семинары в Португалии.