Бирюков рассказал, изменятся ли в Москве правила включения и отключения отопления

По нормам отопление включают, если среднесуточная температура наружного воздуха достигает ниже +8 градусов в течение 5 суток Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В эксклюзивном интервью радио "Комсомольская правда" (97,2 FM) заместитель мэра Москвы Петр Бирюков объяснил, надо ли менять действующие в столице нормативы включения и отключения тепла в жилых домах.

– По нормам отопление включают, если среднесуточная температура наружного воздуха достигает ниже +8 градусов в течение 5 суток, - рассказал Петр Бирюков. - А отключают, если температура в течение 5 суток поднимается выше +8 градусов. Но в Москве так сложилось, что батареи нагреваются значительно раньше.

Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что в этом году уже в 20-х числах сентября подали тепло в детские сады, лечебные учреждения по заявке их руководителей.

- Отопление в квартирах тоже в этот раз включили раньше по поручению мэра Сергея Собянина, - отметил Петр Бирюков. - Поскольку в городе начался рост заболеваемости коронавирусом. Всегда действуем по обстоятельствам. Два года назад, когда мы включили отопление, на улице резко потеплело, и мы вынуждены были остановить отопление. Но, чтобы его включить, это же не в одну секунду – нажал кнопку, и всё. Норматив «разогрева» города – 5 суток. Мы отопление запускаем в течение двух суток.

Полную версию эксклюзивного интервью заместителя мэра Москвы читайте на kp.ru и слушайте во вторник, 10 ноября, в 13.00 мск на радио "Комсомольская правда" (97,2 FM).