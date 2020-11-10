Новогоднюю подсветку в Москве начнут включать с середины декабря

Город красивый будет и в этом году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Туристы и москвичи каждую зиму постят в инстаграме тысячи фотографий нарядной новогодней столицы. По традиции красивой подсветкой Москву украсят и в этом году, несмотря на пандемию. В эксклюзивном интервью радио "Комсомольская правда" (97,2 FM) заместитель мэра Москвы Петр Бирюков поделился некоторыми подробностями праздничного оформления города.

– Наша столица сегодня входит в пятерку самых освещенных городов мира, - сказал Петр Бирюков. - Это Нью-Йорк, Париж, Лондон, Токио и Москва. Особенно в новогодние праздники! Красивую подсветку мы включаем с 15 декабря и не убираем практически до 8 марта. Город красивый будет и в этом году. Но каких-то дополнительных украшений не будет. Специалисты восстановили и отреставрировали прошлогодние световые конструкции. Их и будем устанавливать на бульварах, основных площадях и магистралях, на окраинах города.

Полную версию эксклюзивного интервью заместителя мэра Москвы читайте на kp.ru и слушайте во вторник, 10 ноября, в 13.00 мск на радио "Комсомольская правда" (97,2 FM).