Москвичи погасили долги по квартплате, накопленные за пандемию

Несмотря на послабления, горожане продолжают исправно платить за домашние удобства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из-за пандемии в столице, как и по всей стране, объявлен мораторий до 1 января 2021 года на отключение за долги света, воды и других коммунальных услуг. Но несмотря на послабления, горожане продолжают исправно платить за домашние удобства.

В эксклюзивном интервью радио "Комсомольская правда" (97,2 FM) заместитель мэра Москвы Петр Бирюков поблагодарил за это жителей.

– Огромное спасибо москвичам за понимание и правильное отношение к своему родному городу, - сказал Петр Бирюков. - У нас коммунальные долги, которые накопились на 1 апреля этого года, сейчас даже снизились. Хотя в течение трех месяцев пандемии люди не платили и образовался долг по квартплате порядка 3 миллиардов рублей. Мы вместе с управляющими компаниями и районными управами пообщались с жителями. За два месяца, август и сентябрь, вплоть до октября практически все три миллиарда погасили.

Как отметил заммэра, эти деньги идут на оплату за коммунальные ресурсы, поставку газа, тепла, воды. "Ресурсоснабжающие организации их получили вовремя", - уточнил глава Комплекса городского хозяйства.

При этом он подчеркнул, что в Москве никому не отключают за долги свет, газ и воду.

- Мы убеждаем москвичей, говорим с каждым, поскольку у всех разные жизненные ситуации, - сказал Петр Бирюков.

Полную версию эксклюзивного интервью заместителя мэра Москвы читайте на kp.ru и слушайте во вторник, 10 ноября, в 13.00 мск на радио "Комсомольская правда" (97,2 FM).

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