Режим самоизоляции для жителей старше 65 лет продлен в Подмосковье. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Подмосковье продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. Об этом говорится в постановлении губернатора Андрея Воробьева.

Пожилые люди должны будут оставаться дома до конца ноября.

Ранее поступала информация, что режим самоизоляции для жителей старше 65 лет будет действовать до 15 ноября.

Губернатор Андрей Воробьев объявил, что из-за распространения коронавируса в Подмосковье будут введены дополнительные ограничения.Так, с 11 ноября у жителей старше 65 лет будут заблокированы социальные карты и они не смогут пользоваться общественным транспортом.

Напомним, что оперштаб фиксирует в последние недели рекордное число заразившихся коронавирусной инфекцией.

Так, на прошлой неделе число инфицированных в стране превысило более 20 тысяч. В Москве показатели заболевших в сутки превысили 6 тысяч человек, в Подмосковье свыше 660 за сутки.

ВОЗ объявила о пандемии коронавируса в марте 2020 года. За все время инфекцией заразилось свыше 50 миллионов человек по всему миру. Более 1,2 человек стали жертвами болезни.

В августе Владимир Путин заявил о создании первой вакцины от коронавируса. Массовая вакцинация начнется в ноябре-декабре 2020 года.