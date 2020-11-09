Мишустин назначил врио глав трех министерств

Премьер-министр России Михаил Мишустин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 9 ноября, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым назначил временно исполняющих обязанности руководителей трех министерств –Минтранса, Минприроды и Минстроя, сообщает пресс-служба кабмина.

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