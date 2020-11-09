Австралийские ученые нашли ранее не изученных «родственников» коал

Ученые нашли родственников коал. Фото: Twitter.

Австралийские ученые обнаружили новый вид млекопитающих - родственников коалы, умеющих парить.

Тихие сумчатые размером примерно с кошку, ведут ночной образ жизни, имеют отчетливо пушистый мех и едят только листья эвкалипта. Они прыгают с деревьев и растягивают мембрану, прикрепленную к их локтям, чтобы летать на расстояние до 100 метров, используя свои длинные хвосты как руль.

Экологи знали, что большие планеры (так прозвали их ученые) бывают разных размеров и цветов. Обитают они в разных местах восточного побережья Австралии.

Млекопитающие умеют летать на расстояния до 100 метров. Фото: Twitter.

Исследователи из Австралийского национального университета Джеймса Кука, Университета Канберры и CSIRO собрались вместе, чтобы провести генетические тесты образцов тканей, взятых с планеров в некоторых частях Квинсленда, Виктории, а также из музейных образцов.

«Это также означает, что мы почти ничего не знаем об этих видах. Если мы не начнем их решать, мы можем их потерять», - сказала д-р Кара Янгентоб, эколог по дикой природе из ANU и соавтор исследования, опубликованного в журнале Scientific Reports.

Животные умеют хорошо скрываться. Фото: Twitter.

Ученые отметили, что животные похожи на кошек, но они умеют парить.

Они довольно скрытны, и даже при том, что они очень большие, они часто оказываются в кустах на задворках ферм, и «люди никогда не узнают, что они там были».