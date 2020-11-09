В Армении возбуждено уголовное дело в связи со сбитым российским вертолетом

Азербайджан признал, что случайно сбил российский вертолет Ми-24 Фото: REUTERS

Вечером в понедельник, 9 ноября, Ереван сообщил, что генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело в связи с уничтожением российского вертолета Ми-24 Вооруженными силами Азербайджана.

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте армянского надзорного ведомства, расследование всех причин и обстоятельств произошедшего возложено на Следственный комитет республики.

Генпрокуратура Азербайджана, в свою очередь, тоже начала собственное расследование случившегося, что ранее в Баку назвали «трагическим инцидентом».

Напомним, как писал сайт kp.ru, российский боевой вертолет Ми-24 был сбит над армянским поселком Ерасх из переносного зенитного комплекса (ПЗРК) 9 ноября около 17:30. В результате погибли два человека, третий член экипажа получил ранения.

Позже Азербайджан признал, что сбил российский вертолет по ошибке, и принес свои извинения.

Минобороны Армении выразило министерству обороны России глубокие соболезнования в связи с гибелью пилотов сбитого Ми-24 и заявило, что представит их к наградам посмертно.

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