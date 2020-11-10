МИД РФ ответил Азербайджану, признавшему вину за сбитый российский самолет

МИД России ответил Азербайджану, признавшему вину за сбитый российский самолет Фото: Иван ВИСЛОВ

Министерство иностранных дел России выступило с заявлением о сбитом Азербайджаном российском вертолете Ми-24.

«Тот факт, что Баку незамедлительно признал свою вину, оцениваем позитивно. Отмечаем также данные нам заверения азербайджанской стороны в том, что будет проведено оперативное расследование этого инцидента и виновные будут наказаны», - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

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На официальном сайте МИД Азербайджана опубликовано заявление ведомства по поводу сбитого Ми-24 вооруженных сил России. Баку признает, что их военные приняли решение открыть огонь на поражение по машине (подробности).