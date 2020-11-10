Путин поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

В ночь на 10 ноября президент России Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником сотрудников ветеранов органов внутренних дел – как тех, кто работает сейчас, так и ветеранов.

В своем поздравлении с Днём сотрудника органов внутренних дел глава государства отметил, что «защищать общественный порядок, жизнь, безопасность и права людей – это действительно благородная, значимая, очень сложная, а зачастую и опасная работа».

«Здесь нужны воля и собранность, честность и порядочность, уважение к достоинству каждого человека, готовность стойко выдерживать самые высокие нагрузки, не отступать перед испытаниями; следуя долгу и присяге, верно служить Закону и народу России. Такие сильные, глубокие традиции мужества, истинного патриотизма закладывались и укреплялись десятилетиями, многими поколениями испытанных бойцов правопорядка», - подчеркнул он.

Владимир Путин обратился также к ветеранам МВД, на которых равняются молодые сотрудники, пожелал им крепкого здоровья и поблагодарил «за верность профессиональному долгу, за искреннюю готовность делиться своим уникальным опытом» с молодежью.