Протестующие в Ереване после заявлений о Карабахе ворвались в здание правительства Армении

Протестующие ворвались в здание правительства Фото: Кадр видео

Протестующие ворвались в здание правительства Армении после заявлений о договоренностях по Карабаху.

Как передают местные СМИ, недовольные люди начали собираться на площади сразу же после заявления премьер-министра страны Никола Пашиняна о прекращении огня в Карабахе. Митингующие выломали двери здания правительства и ворвались внутрь. На первом этаже разбили несколько стекол.

Как видно на кадрах прямых трансляций, которые вели телеканалы, в зале заседаний правительства протестующие взбирались на столы, сломали несколько стульев.

Между тем, еще одна группа протестующих направилась в сторону резиденции Пашиняна. Как сообщает Sputnik Армения, люди громко кричат, автомобилисты сигналят.

Напомним, что в ночь на 10 ноября главы России, Армении и Азербайджана подписали совместное заявление о прекращении карабахской войны. По нему, с 00.00 часов стороны прекращают огонь, в Карабах вводятся российские миротворцы. Азербайджан и Армения останавливаются на занятых ими позициях.