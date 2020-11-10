Алиев позвонил Путину, чтобы извиниться за сбитый российский вертолет

Президент Азербайджана Ильхам Алиев Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил главе России Владимиру Путину, чтобы лично принести извинения за то, что Вооруженные силы его страны сбили российский вертолет Ми-24 над территорией Армении.

Об этом в ночь на вторник, 10 ноября, сообщила пресс-служба азербайджанского лидера. В сообщении говорится, что «президент Алиев попросил передать свои соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему пилоту».

Напомним, как писал сайт kp.ru, российский боевой вертолет Ми-24 был сбит над армянским поселком Ерасх из переносного зенитного комплекса (ПЗРК) 9 ноября около 17:30. В результате погибли два человека, третий член экипажа получил ранения. Позже Азербайджан признал, что сбил российский вертолет по ошибке, и принес свои извинения.

А в ночь на вторник, 10 ноября, президент России Владимир Путин сообщил о том, что он вместе с Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном подписал заявление о прекращении войны в регионе. Он также сказал, что наша страна вводит миротворцев а Нагорный Карабах.