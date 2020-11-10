Протестующие в Ереване избили спикера парламента Армении

Протестующие ворвались в здание парламента в Ереване Фото: Кадр видео

Демонстранты, протестующие у здания армянского парламента в Ереване, атаковали и избили спикера парламента Арарата Мирзояна, сообщают местные СМИ и соцсети.

По данным Sputnik Армения, сам чиновник находился в машине, когда его автомобиль окружили демонстранты. Митингующие, выкрикивая ругательства в адрес Мирзояна пытались достать его из салона, вмешалась охрана. Кроме того, на помощь из здания вышли несколько военных.

Кадры стычки попали в интернет. Судя по некачественной видеозаписи, вокруг очень много людей, и страсти накалены до предела. Что именно происходит, понять крайне сложно, однако можно предположить, что демонстрантам все же удалось нанести несколько ударов спикеру, хоть секьюрити его и закрывают собой.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что он вместе с лидерами России и Азербайджана подписал заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе. После этого объявления недовольные таким решением армяне вышли на улицы Еревана в знак протеста, ворвались в здание парламента, устроили там погром.