Пашинян заявил, что ему пришлось подписать заявление по Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян Фото: Кадр видео

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что он был вынужден подписать заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе, поскольку другого выхода нет.

По его словам, военнослужащим республики пришлось сражаться с террористами, Азербайджаном и армией Турции – страны, являющейся членом НАТО. При этом он отметил, что «мог бы сказать многое, но будет молчать, чтобы не ставить под угрозу жизни солдат, стоящих на постах».

В своем видеообращении к согражданам, опубликованном в Facebook, Пашинян также сказал, что все зачинщики и участники происходящих этой ночью погромов в Ереване будут наказаны по всей строгости закона.

«Все, кто громит сейчас – бьет со спины солдата в окопах. Есть один политический деятель, который требует моей отставки, а днем ранее оставил позиции в Шуши. Есть и такие люди, чьи намерения справедливые и искренние. Это родные погибших солдат и перед ними я встаю на колени», - заявил премьер Армении.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее он сообщил, что вместе с президентами России и Азербайджана подписал заявление об остановке боевых действий в зрне карабахского конфликта. После этого объявления недовольные таким решением армяне вышли на улицы Еревана в знак протеста.