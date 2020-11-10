Протестующие ворвались в зал заседаний парламента Армении Фото: REUTERS

Несколько сотен протестующих, ворвавшихся в здание армянского парламента в центре Еревана, уже заполонили и зал заседаний.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ночь на вторник, 10 ноября, премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что вместе с президентами России и Азербайджана подписал заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. После этой новости недовольные таким решением армяне вышли на улицы столицы в знак протеста, огромная толпа возмущенных граждан собралась у стен парламента, некоторые прорвались внутрь здания, устроили там погром.

По данным ТАСС, ворвавшиеся в зал заседаний протестующие требуют, чтобы к ним вышел премьер.

«Мы требуем Никола Пашиняна. Кто дал ему право подписывать такое?» - цитирует агентство их слова.

На данный момент сохраняется очень напряженная ситуация как в самом здании парламента Армении, так и вокруг него. Протестующие перекрыли все прилегающие улицы. Между тем, люди расходиться не собираются, в толпе звучат призывы оставаться на площади до утра.