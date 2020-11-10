Пашинян подтвердил, что спикер парламента Армении пострадал от протестующих

Протестующие в центре Еревана Фото: REUTERS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что спикер парламента республики Арарат Мирзоян пострадал от действий участников беспорядков в Ереване.

«Какие-то подонки избили Арарата Мирзояна. Сейчас его оперируют, жизни ничто не угрожает», - сообщил он во время прямого эфира в Facebook.

Таким образом, Пашинян подтвердил появившиеся в СМИ и социальных сетях сообщения об избиении спикера.

Напомним, как писал сайт kp.ru, сам парламентарий находился в машине, когда его автомобиль окружили демонстранты. Митингующие, выкрикивая ругательства в адрес Мирзояна, пытались достать его из салона, вмешалась охрана и военные, однако защитить спикера от ударов им не удалось.

Беспорядки в Ереване начались после того, как Пашинян объявил об окончании боевых действий в Нагорном Карабахе. Возмущенные этим решением горожане вышли на улицы протестовать.