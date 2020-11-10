Пашинян призвал протестующих в Ереване разойтись по домам

Обстановка в центре Еревана очень напряженная Фото: REUTERS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал собравшихся на площади перед зданием парламента в Ереване людей, которые не принимают участия в беспорядках, разойтись по домам.

«Все, кто не имеет отношения к погромщикам, пусть уйдет домой», - заявил он, обращаясь к народу во время прямого эфира в Facebook.

Глава армянского правительства также сообщил, что он намерен позже организовать митинг своих сторонников.

«Все те, кто верит мне и верят нам, прошу готовиться к борьбе. Ни секунды не сомневайтесь, никакого бесчестного поступка мы не совершили, ни на какую сделку я не пошел и действовал так, чтобы иметь ответы на все вопросы. И быть чистым перед Родиной и народом», - сказал Пашинян.

Таким образом он объяснил согражданам свое решение подписать совместное с лидерами России и Азербайджана заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе, из-за чего, как писал сайт kp.ru, недовольные таким поворотом событий армяне и вышли на стихийный митинг протеста, обернувшийся погромами.

«В этот тяжелый момент мы должны стоять бок о бок, против таскающих зерна мышей. А с ловящими рыбу в мутной воде мы еще поговорим!» - подытожил Пашинян.

Ранее он пообещал, что все зачинщики погромов ответят по закону.