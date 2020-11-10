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Армянская оппозиция настаивает на выходе Еревана из соглашения по Карабаху

Депутаты оппозиционной фракции намерены созвать внеочередное заседание парламента для решения этого вопроса
Саша ПЯТНИЦКАЯСаша ПЯТНИЦКАЯ
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Армянская оппозиция настаивает на выходе Еревана из соглашения по Карабаху

Армянская оппозиция настаивает на выходе Еревана из соглашения по Карабаху

Фото: REUTERS

Армянская оппозиция, недовольная решением премьера республики прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе, хочет добиться, чтобы Ереван вышел из соглашения о прекращении войны в регионе.

Об этом ранним утром во вторник, 10 ноября, сообщила журналистам депутат оппозиционной парламентской фракции «Процветающая Армения» Наира Зограбян.

«Мы сейчас советуемся с юристами, как поступить дальше. Но для отмены данного заявления – а это все-таки просто заявление – требуется внеочередное заседание парламента. Мы теперь работаем над этим», - приводит ее слова ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что вместе с президентами России и Азербайджана подписал заявление об остановке боевых действий в зоне карабахского конфликта. После этой новости в Ереване начались массовые протесты с погромами, которые продолжались всю ночь.