Последние новости на утро 10 ноября 2020: После объявления о завершении войны в Карабахе начались погромы в Ереване

«КП» – о последних новостях на утро 10 ноября 2020 года Фото: REUTERS

Последние новости на утро 10 ноября 2020 года. Этой ночью президент России Владимир Путин, премьер Армении Никол Пашинян и лидер Азербайджана Ильхам Алиев подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

Глава российского государства уточнил, что в документе «объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта с 00:00 по московскому времени 10 ноября 2020 года».

«Исходим из того, что достигнутые договоренности создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского народов», - сказал Владимир Путин.