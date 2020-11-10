Последние новости на утро 10 ноября 2020: После объявления о завершении войны в Карабахе начались погромы в Ереване

«КП» – о последних новостях на утро 10 ноября 2020 года Фото: REUTERS

Последние новости на утро 10 ноября 2020 года. Этой ночью президент России Владимир Путин, премьер Армении Никол Пашинян и лидер Азербайджана Ильхам Алиев подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Глава российского государства уточнил, что в документе «объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта с 00:00 по московскому времени 10 ноября 2020 года».

«Исходим из того, что достигнутые договоренности создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского народов», - сказал Владимир Путин.

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что новая договоренность о прекращении боевых действий в Карабахе никак не связана с тем, что накануне близ армяно-азербайджанской границы был сбит российский вертолет, работа над соглашением началась задолго до произошедшего.

В Армении новости о завершении войны не обрадовались. Недовольные таким решением жители Еревана вышли на улицы столицы в знак протеста, огромная толпа возмущенных граждан собралась у стен парламента, некоторые прорвались внутрь здания, устроили там погром.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин ввел в Карабах российских миротворцев и остановил войну

Владимир Путин, когда в Москве, Ереване и Азербайджане была уже глубокая ночь, выступил с коротким, но емким и очень важным телеобращением. В нем он заявил об успешном окончании переговоров с президентом Азербайджана и премьером Армении (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

Беспорядки в Армении: Протестующие разгромили правительство, ворвались в парламент, избили спикера

В Армении новости о прекращении войны в Нагорном Карабахе встретили недовольством. Сразу же после заявления премьер-министра страны Никола Пашиняна о подписании заявления об этом на улице начали собираться люди (подробности).