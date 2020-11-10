Врач оценил вероятность новой волны коронавируса в России в 2021 году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Четвертой волны пандемии коронавирусной инфекции можно не опасаться. Вероятно, вирус станет сезон, 2021 год Россия «встретит во всеоружии». Такое мнение выразил ведущий научный сотрудник лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний МГМСУ Максим Гультяев в эфире радио Sputnik.

- Во время изменчивой погоды коронавирус будет более агрессивным, этого не избежать. Но это далеко не первый коронавирус в нашей жизни, мы к нему приспособимся и будем легче переносить. Четвертной волны не будет, только подъем, уже без таких чудовищных цифр, - уверен кандидат медицинских наук.

Он считает, что к тому моменту большая часть населения, которая заботится о своем здоровье, уже сделает прививку от заболевания. Кроме того, будет большая прослойка уже переболевших инфекцией людей.

- Будет уже десятки эффективным вакцины, чтобы можно было выбрать. Тот, кто вакцинируется, будет защищен, кто нет – это его выбор, умирать или нет. Это жестоко звучит, но это на самом деле так. Мы как-то нежно ведем себя с этим достаточно грозным заболеванием, - отметил Максим Гультяев.

Врач считает, что скоро появится вакцины, которая сможет должным образом защитить людей от коронавируса на ближайшие годы. Потом ее придется модернизировать, ведь вирус будет мутировать.

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