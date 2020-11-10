Доктор Комаровский развеял популярные мифы о пневмонии Фото: Виктория ДУДИНА

Известный доктор и телеведущий Евгений Комаровский развеял несколько популярных мифов о пневмонии и способах ее лечения. Соответствующее видео появилось в понедельник, 9 ноября, на его YouTube-канале.

Врач отметил, что сама пневмония не является диагнозом, а воспаление легких может иметь вирусную или бактериальную природу. Следует понимать, что антибиотики используются только для лечения бактериальной пневмонии, ведь против вирусной они бесполезны. Евгений Комаровский развеял миф о том, что антибиотики при вирусной пневмонии назначаются для борьбы с осложнениями: от подобных лекарств при вирусном воспалении легких может стать только хуже, уверен эксперт.

- Ученые давно доказали, что профилактическое применение антибиотиков — это огромная глупость. Это абсолютно неэффективно. По некоторой информации, назначение антибиотиков в качестве профилактики в 6-9 раз увеличивает вероятность развития бактериальной пневмонии, - подчеркнул телеведущий.

Доктор добавил, что при нормальном самочувствии пациента, отсутствии температуру и дефицита кислорода, почти любое лечение при пневмонии, кроме жаропонижающих средств, ухудшает перспективы выздоровления.